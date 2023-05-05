Настя Каменских показала, как 36-летие в Черкассах праздновала: появление Потапа, цветы и торт

В этот день у артистки был концерт в Черкассах в рамках всеукраинского тура.

Украинская певица Настя Каменских 4 мая отметила день рождения.

Звезде исполнилось 36 лет. Как известно, сейчас исполнительница находится во всеукраинском туре "Я – Украина" и в праздничный день давала концерт в Черкассах. Команда артистки преподнесла ей сюрприз и вынесла на сцену торт. Артистку поздравил и муж Потап: он записал чувственное видеообращение и передал невероятный букет цветов для певицы.

Настя Каменских отпраздновала 36-летие в Черкассах

В концертном зале присутствовала мама артистки. Настя Каменских эмоционально и искренне выразила ей благодарность за всю поддержку, которую она получила от матери. Также со сцены она загадала желание, чтобы все жили в свободной стране.

Настя Каменских отпраздновала 36-летие в Черкассах

Прямо со сцены артистка продала с аукциона худи, разрисованные собственными руками. Все собранные деньги пойдут на покупку авто для батальона "Азов".

Также для артистки подготовили видео, где ее поздравляют коллеги по шоу-бизнесу Маша Ефросинина и Оля Полякова, военные, подопечные фонда "Таблеточки", воспитанники детского дома в Тернополе, в который артистка неоднократно приезжала с визитом, Юлия с дочерью и девочка Даша, которая борется онкологией. В свое время певица преподнесла для них сюрприз и встретилась с ними в Лондоне.

Настя Каменских отпраздновала 36-летие в Черкассах

"Я очень растрогана таким количеством поздравлений, особенно приятно и неожиданно было получить их от наших защитников, от людей, которым я когда-то чем-то помогла. Я в очередной раз убедилась, что быть для кого-то полезной и помогать – это очень круто и все это тебе потом возвращается сторицей. Поэтому призываю всех помогать настолько, насколько это возможно.В рамках тура "Я – Украина" мы собираем деньги на авто для батальона "Азов" и лучшим подарком для меня будет ваш донат! Ссылку на банку вы сможете найти в моем Instagram!" – прокомментировала Каменских.

Настю Каменских поздравили с днем рождения муж и друзья

Напомним, ранее муж Насти Каменских, рэпер и продюсер Потап посвятил жене трогательный пост в Instagram. Избранник Насти адресовал ей очень милые слова и назвал лучшей женщиной во Вселенной.

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