Настя Каменских показала, как Потап отдаленно поздравил ее с 36-летием и что подарил

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками, как ее с 36-летием поздравил муж, рэпер и продюсер Потап.

Как мы говорили ранее, в свой день рождения Настя находилась с концертом в Черкассах в рамках украинского тура "Я – Украина". Впрочем, физически присутствовать рядом с женой Потап не мог.

Поэтому продюсер договорился с командой Каменских и подготовил ей сюрприз. В какой-то момент на большом экране на сцене, где выступала певица, появилось видеопоздравление от Потапа.

Для просмотра фото и видео листайте влево

Вместе с присутствующими в зале Потап спел любимой Happy Birthday и от его имени Насте подарили огромный букет цветов.

"Спасибо, мой любимый медвежонок за твои поздравления. За все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день. Люблю тебя", — обратилась в свою очередь к мужу Настя.

Напомним, ранее Потап посвятил Насте Каменских романтический пост с поздравительными словами в Instagram. Продюсер нежно назвал жену "лягушонком" и окрестил ее лучшей женщиной во Вселенной.

Читайте также: