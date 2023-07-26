Настя Каменских показала, как провела время с маленькими украинцами-переселенцами

Певица Настя Каменских в украинском культурном центре "Джерело" провела мастер-класс по теме "Морские животные" для детей из разных уголков Украины.

В настоящее время исполнительница готовится к большому концертному шоу, а в процессе подготовки занимается благотворительностью и поддержкой украинцев. В рамках мастер-класса певица с детьми рисовала морских животных и, по ее словам, это была очень мощная терапия для всех участников мастер-класса.

Увидев Каменских, малыши обрадовались любимой артистке. Они приготовили для нее много сюрпризов, дарили цветы, рассказывали стихи и пели вместе с ней.

Настя Каменских провела мастер-класс для детей-переселенцев

Почти 12-летний Влад из Днепра сыграл на бас-гитаре гимн Украины, чем ошеломил и саму певицу и других детей. Влад утверждает, что музыка – главный смысл его жизни, к 12-летию он получит в подарок уже пятую свою гитару. В таком юном возрасте парень уже сам пишет музыку и обожает группу Nirvana.

Настя Каменских провела мастер-класс для детей-переселенцев

"Психологи говорят, что арт-классы положительно влияют на эмоциональное состояние, улучшают настроение и дарят ощущение гармонии и я соглашаюсь с ними. Тема мастер-класса тоже была не случайной. Ведь мы знаем, что вода – это та стихия, которая уносит с собой все плохое. В такое сложное время само творчество дает мне силы и мотивирует не опускать руки. Мы прекрасно провели время с этими талантливыми детьми, такие встречи вдохновляют и придают силы!" – поделилась эмоциями от встречи с детьми Каменских.

Настя Каменских провела мастер-класс для детей-переселенцев

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала поклонников видео, которое сняла во время встречи с военными в Кременчуге. Артистка показала, что наши защитники ей подарили и довели артистку до слез.

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