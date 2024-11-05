Настя Каменских показала, как в Киеве проводит осень, и похвасталась интерьером своего дома

Украинская певица Настя Каменских впервые за долгое время показалась дома.

Так, артистка порадовала фанов фотографиями из осеннего Киева. В частности, показала, как прогуливалась по улочкам столицы в модных луках и согревалась в последние теплые дни года. Кроме того, Настя опубликовала ряд фото из собственного дома и засветила его уютный интерьер.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в собственном доме / Фото: instagram.com/kamenskux

Вероятно, в эти прохладные осенние дни теплом Каменских согревает домашний любимец. Так, она показала серию кадров с Мими как в публичном месте, так и дома в постели.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Осенний рандом. Согревающие воспоминания", — лаконично подписала кадры певица.

В комментариях знаменитость засыпали эмоджи в форме сердечек и огоньков, сделав комплименты:

Какие фото

Милота

Красотка

Отметим, долгое время Настя Каменских проживала и строила карьеру в основном за рубежом. Однако недавно звезда приехала в Украину с концертом и осталась дома.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно певица Настя Каменских впервые за длительное время рассказала о своих родителях и муже Потапе. Звезда дала редкий комментарий о ценности близких людей.

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