Настя Каменских показала маму-красавицу и ошеломила ее молодым видом

Артистка также поздравила родного человека с особым праздником.
Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время показала свою маму Лидию Петровну.
Снимком с родным человеком исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что 6 ноября Лидия Петровна отмечает день рождения. Настя Каменских адресовала маме пост в фотоблоге. Певица опубликовала фото, на котором был изображен ее родной человек, который лежал на диване с песиком, и адресовала теплые слова с пожеланиями и поздравлениями.
"С днем рождения, мамочка! Я всегда рядом и знаю, что для тебя нет ничего невозможного", — обратилась исполнительница к маме.
Подписчики тоже не прошли мимо праздничного поста Насти Каменских. Они также начали активно поздравлять Лидию Петровну с днем рождения и отмечать, что она выглядит очень красиво и молодо.
- С днем рождения маму-красотку! Здоровья, улыбок и много лет!
- Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю ей всего лучшего и мира!
- Мама выглядит очень молодо!
Напомним, сейчас Настя Каменских находится в Украине. Недавно артистка показывала, как проводит осень в Киеве.
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