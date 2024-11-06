Настя Каменских показала маму-красавицу и ошеломила ее молодым видом

Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время показала свою маму Лидию Петровну.

Снимком с родным человеком исполнительница поделилась не просто так. Дело в том, что 6 ноября Лидия Петровна отмечает день рождения. Настя Каменских адресовала маме пост в фотоблоге. Певица опубликовала фото, на котором был изображен ее родной человек, который лежал на диване с песиком, и адресовала теплые слова с пожеланиями и поздравлениями.

"С днем рождения, мамочка! Я всегда рядом и знаю, что для тебя нет ничего невозможного", — обратилась исполнительница к маме.

Мама Насти Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Подписчики тоже не прошли мимо праздничного поста Насти Каменских. Они также начали активно поздравлять Лидию Петровну с днем рождения и отмечать, что она выглядит очень красиво и молодо.

С днем рождения маму-красотку! Здоровья, улыбок и много лет!

Поздравляю вашу маму с днем рождения! Желаю ей всего лучшего и мира!

Мама выглядит очень молодо!

Напомним, сейчас Настя Каменских находится в Украине. Недавно артистка показывала, как проводит осень в Киеве.

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