Настя Каменских показала нежные объятия с Потапом и чувственно поздравила его с 42-летием

К поздравлениям присоединился и шоумен Юрий Горбунов.

Сегодня, 8 мая, продюсер и рэпер Потап отмечает день рождения. Исполнителю исполняется 42 года.

Одной из первых с праздником знаменитость поздравила его супруга, певица Настя Каменских. Артистка опубликовала романтический снимок, на котором она нежно обнимает улыбающегося мужа.

Также Настя трогательно обратилась к Потапу со словами поздравления.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-то другой — я с тобой, Потап. Люблю!"- написала Каменских.

Потап уже отреагировал на поздравление от жены, написав ей в комментариях под постом: "Обожаю".

Тем временем Юрий Горбунов тоже поздравил своего кума с днем рождения: "Поздравляем, кум! Многая лета!".

Кстати, недавно Настя Каменских отмечала день рождения. Хоть Потап не смог лично поздравить жену, он придумал оригинальный способ, как вручить Каменских подарок и адресовать ей теплые слова.

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