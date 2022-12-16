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Настя Каменских показала себя совсем маленькой на архивном фото

Настя Каменских показала себя совсем маленькой на архивном фото

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
784
Время на прочтение
2 мин
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Настя Каменских показала себя совсем маленькой на архивном фото

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Артистка вспомнила, как шла к воплощению своей мечты быть певицей.

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками своими архивными кадрами с детства.

На странице в Instagram артистка разместила видео, собранное из ее фотографий, сделанных в разный период жизни Насти. Фаны увидят будущую звезду и совсем маленькой вместе с родителями, и в подростковом возрасте, и в начале карьеры в дуэте "Потап и Настя" и уже как сольную исполнительницу NK.

Каменских вспомнила, что с самого детства мечтала быть певицей и, наконец, ее мечтала стала реальностью:

"С самого детства я мечтала стать певицей. Не удивительно, ведь в семейном кругу меня с детства окружали музыка и пение. Поэтому я всегда четко знала, чего хочу и уверенно двигалась к своей цели. До сих пор каждый день благодарю за то, что все удалось и детская мечта стала реальностью", — написала исполнительница.

Также Настя присоединилась к ежегодной инициативе фонда Tabletochki "Дарунки на здоров'я", во время которой любой желающий может приобщиться к хорошему делу:

"Накануне новогодних праздников почти все детки пишут письма Николаю, мечтают и загадывают желания, потому что верят в чудеса. Но я точно знаю, что подопечные фонда Tabletochki больше всего мечтают о том, чтобы как можно быстрее выздороветь. А мы с вами можем превратиться в новогодних волшебников, которые приблизят детские мечты к реальности благодаря инициативе "Дарунки на здоров'я". Переходите по ссылке в моих сторис и покупайте особые подарки для онкобольных деток, которые помогут приблизить заветные детские мечты", — написала Каменских.

Если вы также хотите приобщиться к хорошему делу, то переходите по этой ссылке и станьте добрым волшебником для детей, которые в этом очень нуждаются.

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Дата публикации
Просмотры
784
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