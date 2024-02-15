Настя Каменских показала свои будни в Колумбии и рассказала, что там делает

Певица Настя Каменских на днях отправилась в Колумбию, где находится ее муж, продюсер Потап.

На странице в Instagram исполнительница поделилась видео, в котором показала, как проходят ее будни в этой стране. В ролике Каменских показала, как делает свои утренние процедуры, выходит на пробежку, завтракает, а затем отправляется на студию работать.

Видео Настя озвучила на испанском языке, а субтитры к нему — на украинском.

Настя Каменских показалась в Колумбии и рассказала, чем занимается там

В ролике звезда делится, что в детстве даже представить не могла, что когда-нибудь будет покорять Колумбию:

"Но сейчас я уверена, что нет ничего невозможного, если не бояться мечтать и много работать. Лишь несколько лет назад я выпустила свою первую испаноязычную песню, а сегодня работаю с лучшими сонграйтерами со всего мира, с которыми записывают песни топовые латиноамериканские исполнители. Так интересно обмениваться опытом и вкладывать что-то свое в каждую работу! Ведь даже в песнях на испанском, к зажигательным латиноамериканским ритмам я стараюсь добавлять и украинскую колоритность, не забывая о своих корнях и важных для нас месседжах", — прокомментировала Каменских.

Напомним, ранее Настя Каменских поделилась трогательным видео, в котором показала квартиру своего детства. Артистка заехала в дом своих родителей и показала вещи, которые были для нее дороги, когда она была маленькой.

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