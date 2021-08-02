Настя Каменских показала свои пышные ягодицы в купальнике

Артистка выставила фото с отдыха.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно радовала фанатов снимками на балконе в черном нижнем белье, снова выставила пикантные фото.

На странице в Instagram артистка разместила серию снимков, на которых эротично позирует в бикини. Снимки были сделаны на яхте во время отпуска, где артистка сейчас находится вместе со своим мужем Потапом. Настя продемонстрировала свои пышные формы и попросила фанатов выбрать лучшее фото.

instagram.com/kamenskux

"Ну понеслась первая партия фото. У нас тут возник спор, какое фото лучше, а вы что думаете?" — написала певица.

instagram.com/kamenskux

Поклонники в свою очередь засыпали Настю комплиментами:

Ох и красавица

Все!

Обалдеть! Супер!

Напомним, ранее исполнительница размещала снимки, где топлес появилась в одних трусиках. Поклонники не слишком восприняли такую открытость Каменских.

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