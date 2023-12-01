Настя Каменских показала видео с Потапом, снятое в начале полномасштабной войны

Украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками видео, которе сняла в начале полномасштабной войны.

В видео Настя предстает вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом. В этом ролике Каменских на испанском языке в эфире легендарного латиноамериканского шоу Primer Impacto, которое существует на телевидении уже тридцать лет, рассказала о вторжении российских оккупантов в Украину.

Сейчас Настя Каменских познакомилась с ведущим этой программы Тони Дандрадесом вживую и вспомнила тот "очень тяжелый, но важный эфир".

"Украина сейчас борется за свободу и демократические права. Важно, чтобы правительства всех стран помогали и поддерживали нас. Пожалуйста, распространяйте правдивую информацию о том, что происходит в Украине через социальные сети, поскольку в некоторых странах доступ к информации ограничен!" – призвала тогда певица в своем интервью.

Настя Каменских показалась с обеспокоенным Потапом на фоне слухов об их разводе

Певица понимает, что через два года не следует останавливаться и нужно говорить еще громче. Она напомнила миру, что война не закончилась, в эфире популяных программ Despierta America, Cuenta Official, на волнах радиостанции SiriusXM. Эти программы смотрят и слушают миллионы людей в Латинской Америке, США и Испании.

Настя Каменских надеется, что ее слова нашли отклик в сердцах слушателей и зрителей.

Отметим, что сейчас Настя Каменских находится в промо-туре песни "Tu y Yo". Артистка исполняет свою заветную мечту – покоряет сердца латиноамериканских слушателей.

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