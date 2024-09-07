Настя Каменских показала звездную куму и как впервые за долгое время провела с ней время в Киеве

Артистка также выразила свою любовь к столице.

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит время дома в Киеве.

Так, в Instagram артистка поделилась фотографией со звездной кумой, ведущей Екатериной Осадчей. Звезды вместе встретились на Крещатике и счастливые попозировали на фоне построек и каштанов. К тому же, Настя поделилась, что они увиделись не просто так, а запланировали посетить спектакль в одном из столичных театров.

"Наконец-то с Екатериной Осадчей добрались до театра", — подписала кадр исполнительница.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Кроме того, певица поделилась своими впечатлениями не только от спектакля, но и от осеннего Киева: "Не устаю от красоты и уюта родного Киева. Невероятный город, который всегда в моем сердце. Невероятный украинский театр".

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Тем временем на хозяйстве с детьми Осадчей остался продюсер Юрий Горбунов. Знаменитость в своем фотоблоге показал, что они тоже не скучали и занимались с двумя сыновьями творчеством. В частности, рисовали, пока ждали возвращения мамы из театра.

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко рассказала об общении с кумой, актрисой Ксенией Мишиной и как она помогает ей справляться с хейтом из-за веса.

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