Настя Каменских показалась с иглой в руке и ошеломила откровением от медсестры

Украинская певица Настя Каменских рассказала о добром деле, к которому присоединилась.

Так, исполнительница приняла участие в инициативе ДонорUA и "МУЗВАР" и стала донором крови. На странице в Instagram артистка опубликовала видео, как сдавала кровь. При чем проходил этот процесс в одном из ТРЦ Киева.

"У каждого из нас есть уникальная возможность помогать и спасать жизнь, став донором крови. Сдавать кровь – это дарить надежду, дарить возможность нового дня для нуждающихся в помощи. Кровь может понадобиться пациентам, проходящим операции, военным, больным раком, детям, которые борются со страшными заболеваниями и многим другим. Это процесс, который может изменить жизнь и подарить надежду людям, нуждающимся в помощи", – прокомментировала Каменских.

Настя Каменских показала, как сдавала кровь в Киеве

Также с поклонниками Настя поделилась интересной информацией. Артистка рассказала, что всю жизнь считала, что у нее вторая группа крови:

"Оказывается, что у меня третья группа крови. А мне всегда говорили, что вторая", – рассказала Каменских.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что недавно Настя Каменских порадовала поклонников премьерой чувственной видеоработы на трек "Сяйво". Причем записала исполнительница песню в дуэте с другой известной певицей.

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