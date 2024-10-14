Настя Каменских показалась с Потапом и высказалась об их браке

Артистка заговорила о семье.
Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время показалась с мужем, продюсером Потапом, и высказалась об их браке.
В своем испаноязычном блоге исполнительница дала редкий комментарий о семье, которая многое для нее значит. В частности, Каменских делится, что мама ее поддерживала и заставляла верить в свои силы, а папа, которого, к сожалению, уже нет, всегда в ее мыслях и сердце.
"Семья — это сердце всего, что я есть. Моя мама Лида, со своей безусловной любовью, всегда была моей величайшей силой. Мой папа Алексей, хоть его уже нет с нами, но он всегда в моих мыслях и моем сердце ", – поделилась артистка.
Настя Каменских также высказалась о своем муже Потапе, который является ее семьей. Певица говорит, что возлюбленный всегда поддерживает ее на каждом шагу. Кроме того, исполнительница поделилась их редким фото.
"Мой любимый муж Леша (Алексей Потапенко – настоящее имя Потапа), мой спутник жизни, поддерживает меня в каждом моем шаге. Каждый из них напоминает мне о том, как мне повезло, что вокруг меня такая сильная сеть любви. Семья — это все", — добавила певица.
Напомним, недавно Настя Каменских делилась, как столкнулась с буллингом. Исполнительница стала жертвой травли из-за ее профессии.
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