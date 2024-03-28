Настя Каменских показалась с Потапом за границей и рассекретила, чем они занимаются

Артисты работают над новинкой.
Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время показалась с мужем, рэпером и продюсером Потапом.
В частности, артистка поделилась, чем они с мужем занимаются за границей. В своем Instagram знаменитость опубликовала черно-белый снимок, на котором изображена с Потапом и саунд-продюсером Томашем Лукачем.
Артистка заинтриговала, что вскоре фанатов ждет приятный сюрприз. Они работают над новым альбомом, поэтому Настя Каменских порадует поклонников новинкой.
"Делаем новый альбом", – прокомментировал фото музыкальный продюсер Томаш Лукач.
Отметим, недавно Настя Каменских выпустила новый украиноязычный трек, который получил название "Не облиш мене". На создание новой композиции певицу вдохновили волонтеры и военные. Кстати, исполнительница уже успела представить атмосферный клип к новой песне.
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