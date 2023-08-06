Настя Каменских показалась у мамы в селе и поделилась приятными воспоминаниями

Украинская певица Настя Каменских рассказала, что уехала к маме в село.

Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram. Оттуда исполнительница поделилась приятными воспоминаниями. По словам Каменских, ей очень нравится в селе. В частности, вокруг нет городской суеты, а время идет гораздо медленнее.

"Когда я приезжаю в село, где живет моя мама, время двигается медленнее, а сердце наполняется теплом и спокойствием", — поделилась исполнительница.

Артистка призналась, что всегда чувствует себя в селе по-особому. Там у нее есть немало воспоминаний, в частности, прогулки по полю, спелые фрукты и овощи и завораживающее пение птиц.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Место моего детства, где каждая минута наполнена прекрасными моментами. Прогулки среди зеленых полей, где расцветают цветы. Спелые овощи и сочные фрукты, в воздухе несется аромат спелой пшеницы, а в лесу поют соловьи. В селе у мамы я всегда чувствую ту особенную связь, которая всегда объединяет нас. Это то волшебное время, когда вспоминая детство, все приобретает особые, теплые воспоминания и упоминания об этом месте навсегда остаются в сердце", — призналась артистка.

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