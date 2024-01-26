Настя Каменских показалась в квартире ее детства и растрогала архивными фото родителей: "Время остановилось"

Украинская певица Настя Каменских посетила квартиру, где прошло ее детство и показала ценные для нее вещи из прошлого.

Так, в своих сторис в Instagram певица показала плюшевого мишку, которого ей подарили, когда она была совсем маленькой.

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

"Зашла в свою квартиру, где я выросла. Это как путешествие во времени. Это так прикольно. Столько вещей, о которых я забыла, что они здесь есть. Столько воспоминаний здесь. Вроде бы время остановилось", - поделилась впечатлениями Настя.

К слову, звезда порадовала фанатов своим стихотворением и оригинальной открыткой, которые она готовила для мамы в детстве по случаю праздника 8 марта.

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Более того, Каменских показала самые интересные уголки своей комнаты. В частности, рамку на стене с архивными фото ее родителей с ней. А рядом в отдельной рамке находится портрет ее покойного папы Алексея Иосифовича, сделанный еще в его молодости.

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Отец Насти Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

В другой части детской комнаты певицы было творческое пространство. На стене висят вырезки из журналов, а также картины, которые она рисовала сама.

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в квартире своего детства / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, недавно Настя Каменских насмешила своими не очень удачными фото без ретуши.

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