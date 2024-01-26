Настя Каменских показалась в квартире ее детства и растрогала архивными фото родителей: "Время остановилось"

Артистка также показала свой детский собственноручно сделанный подарок для мамы.
Украинская певица Настя Каменских посетила квартиру, где прошло ее детство и показала ценные для нее вещи из прошлого.
Так, в своих сторис в Instagram певица показала плюшевого мишку, которого ей подарили, когда она была совсем маленькой.
"Зашла в свою квартиру, где я выросла. Это как путешествие во времени. Это так прикольно. Столько вещей, о которых я забыла, что они здесь есть. Столько воспоминаний здесь. Вроде бы время остановилось", - поделилась впечатлениями Настя.
К слову, звезда порадовала фанатов своим стихотворением и оригинальной открыткой, которые она готовила для мамы в детстве по случаю праздника 8 марта.
Более того, Каменских показала самые интересные уголки своей комнаты. В частности, рамку на стене с архивными фото ее родителей с ней. А рядом в отдельной рамке находится портрет ее покойного папы Алексея Иосифовича, сделанный еще в его молодости.
В другой части детской комнаты певицы было творческое пространство. На стене висят вырезки из журналов, а также картины, которые она рисовала сама.
Напомним, недавно Настя Каменских насмешила своими не очень удачными фото без ретуши.
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