Настя Каменских поплатилась за выступление в США с русскоязычными песнями и заявлений "какая разница"

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских поплатилась за концерт в США, где она пела свои русскоязычные песни и делала заявления о "неважно, на каком языке".

Известный украинский ювелирный бренд разорвал сотрудничество с артисткой. Певица была амбассадором "Золотого века" с 2021 года. Однако в последнее время исполнительница попадала в ряд скандалов. Из последнего - возмутила украинцев выступлением с русскоязычными песнями и заявлением о "неважно, на каком языке". В итоге бренд принял решение разорвать сотрудничество с Настей Каменских досрочно.

"Мы приняли решение досрочно завершить рекламную кампанию с певицей NK (Настей Каменских), которая была лицом бренда с 2021 года", - говорится в сообщении ювелирной компании.

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Отметим, с началом полномасштабной войны в Украине Настя Каменских в основном находится за границей. Впрочем, время от времени исполнительница возвращалась. Певица даже выпустила украиноязычные треки и перевела свои некоторые старые хиты. В 2022 году артистка заявляла, что не будет петь на русском. Однако позиция Насти Каменских изменилась. Она вернулась к старому русскоязычному репертуару, а сейчас заявляет, что "неважно, на каком языке".