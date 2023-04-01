Настя Каменских после потери голоса показалась в больнице: "Прохожу интенсивное лечение"

Певица Настя Каменских после потери голоса поделилась кадрами из больницы.

Сейчас исполнительница проходит интенсивное лечение, чтобы вернуть здоровье своим голосовым связкам. В Instagram Каменских опубликовала видео по приему у врача и показала, какие неприятные процедуры она проходит.

"Я конечно рада видеть своего родного врача, с которым мы работаем над здоровьем моих голосовых связи уже более 10 лет, но все же хочется встречаться на плановых чек-апах, а не в таких экстренных случаях, как сейчас. Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего врача ежедневно по 2 раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в 4 этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимое лекарство", — рассказала Каменских.

Исполнительница отметила, что голосовые связки требуют такого же лечения, как и травмы любых других частей тела. Настя рассказала, что из-за новообразования ее связки не могут полностью сомкнуться, и в результате голос певицы начал хрипеть.

"Иногда можно сделать специальные инъекции, которые на такой короткий срок, как полчаса, облегчают работу голосовых связок. Но, к сожалению, на все время и каждый день такого нельзя делать. Это может быть единоразовой экстренной мерой, как заморозка боли у спортсменов, которая может сработать для одного короткого выступления, но делать это ежедневно и отработать подряд несколько длинных концертов — очень рискованно. Это невероятный риск для голоса", – поделилась Настя.

Новообразование в связях Насти Каменских / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, что на днях Каменских ошеломила новостью о том, что в ее связях обнаружили новообразование. Звезда потеряла голос и была вынуждена отменить все свои концерты в ближайшее время.

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