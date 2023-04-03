Настя Каменских после потери голоса спела на корпоративе блогера: певицу обвинили во лжи

Исполнительница выступила на дне рождения блогерши в тот же день, когда и сообщила о потере голоса.

Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику в Сети.

В частности, исполнительница была приглашенной звездой на дне рождения блогерши Богданы Гончарук. Звезда Сети 28 марта опубликовала видео, где поет вместе с Настей Каменских трек "Обіцяю".

Однако именно в этот день исполнительница хриплым голосом сообщила поклонникам, что тяжело заболела и из-за проблем с голосовыми связками переносит на другие даты тур по Украине.

Фанатов знаменитости возмутило это, и они заподозрили, что Настя сказала им неправду. В частности, в комментариях под видео пользователи написали следующее: "а что с голосом Настя Каменских прорезался?", "Настя Каменских, а как же голос", "обманывать людей у Каменских и Потапа – это семейное".

Впрочем, были и те, кто вступился за исполнительницу. Некоторые написали, что несколько песен не повредят голосу артистки, а другие – что проблемы со здоровьем звезды появились задолго до выступления на корпоративе".

Напомним, 28 марта Настя Каменских сообщила поклонникам, что в ее голосовых связках появилось новообразование. Исполнительница рассказывала, если срочно не начать лечение, она может лишиться голоса навсегда. Впоследствии артистка опубликовала видео, где показала, как борется с проблемой.

Читайте также: