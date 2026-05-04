Настя Каменских после развода с Потапом впервые вышла на связь

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских впервые вышла на связь после новости о разводе с продюсером Потапом и поделилась эмоциональным обращением.

Сегодня, 4 мая, артистка празднует день рождения. Ей исполнилось 39 лет. В этом году праздник для звезды стал особенным, ведь она встречает его уже в новом статусе и с новыми жизненными обстоятельствами.

В фотоблоге исполнительница опубликовала атмосферные кадры с морского побережья, где предстала спокойной и улыбающейся. Несмотря на непростой период в жизни, Каменских дала понять, что настроена двигаться дальше и открывать для себя новые горизонты.

«К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех, что были написаны ранее», — лаконично написала именинница.

К слову, сейчас певица живет за границей и активно развивает карьеру за пределами Украины. В то же время ее имя неоднократно оказывалось в центре обсуждений. В частности, волну критики вызвала ее позиция относительно языка, когда она заявляла, что «неважно, на каком языке разговаривать», а также разрыв сотрудничества с известным украинским брендом.

Личная жизнь артистки также претерпела изменения. В начале мая стало известно о разводе Каменских и Потапа после почти семи лет брака. Пара, которая долгое время считалась одной из самых крепких в шоу-бизнесе, официально подтвердила разрыв.

