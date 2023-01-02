Настя Каменских после слухов о разводе с Потапом ответила, что происходит в их отношениях

Украинская певица Настя Каменских после слухов о разводе ответила, что происходит в их отношениях с продюсером и рэпером Потапом.

В Сети часто распространялась информация, что у пары кризис в отношениях и они не вместе. Влюбленные и сами подливали масла в огонь, потому что не делились совместным контентом и не выходили вместе на публику. Пара развеяла эти сплетни, когда вместе побывала на рождественской вечеринке.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

А недавно Настя подробнее рассказала, что происходит в их отношениях. По словам артисты, они с мужем редко появляются на публике, ведь у каждого много работы.

Впрочем, они поддерживают друг друга и о разводе речи не идет.

"Конечно, мы с Лешей в любой ситуации стараемся друг друга поддерживать. Я уверена, что главное — объединяться, когда сложно и постигнет ужасная беда. Конечно, сейчас у каждого из нас есть свои задачи и направления деятельности. Тем не менее, главное — это объединять свои усилия для того, чтобы помогать стране и идти на встречу миру и победе", — прокомментировала Настя в интервью Insider.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, пара долго не появлялась на публике вместе и не делилась романтическим контентом, как это делала ранее. Начала распространяться информация, что они якобы на грани развода. Впрочем, влюбленные опровергли эти слухи, когда вместе посетили рождественскую вечеринку. На празднике Настя нежно обнимала мужа и всячески уделяла ему знаки внимания.

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