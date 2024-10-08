Настя Каменских пожаловалась, как столкнулась с буллингом: "Понимаю, что такое болезненные обиды"

Украинская певица Настя Каменских приняла участие в международном проекте, что направлен на противодействие буллингу в мире.

Проект называется No al Bullismo, а его автором стал итальянский блогер-миллионник Людовико Альдасио. Его сначала презентуют в Европейском парламенте в Риме, а затем будут показывать в школах Италии с целью предотвращения буллинга.

В рамках проекта Настя Каменских дала интервью, в котором поделилась практическими советами, которые помогут подросткам и не только бороться с травлей, а также рассказала о собственном опыте буллинга. В частности, за более чем 20 лет выступлений на сцене певица сталкивалась с разными болезненными оскорблениями и обвинениями. Артистка верит, что когда-то в обществе откажутся от буллинга. Приняв участие в проекте No al Bullismo, исполнительница хочет донести, что травить друг друга – не является нормой, вместо этого необходимо ценить, поддерживать и объединяться.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Поя на сцене уже более чем 20 лет, я, как никто, понимаю, что такое неоправданные обвинения и болезненные обиды, которые могут очень сильно ранить. Я мечтаю о том, чтобы люди во всем мире ценили друг друга, поддерживали, объединялись ради больших желаний, а не ранили сердце. Особенно хотелось, чтобы так было в Украине, где из-за войны у наших подростков и так нет полноценного детства, так что поддержка важна, как никогда", — отметила артистка.

Напомним, ранее крестная мама Насти Каменских – певица Алла Кудлай – высказалась об их общении во время войны. Исполнительница рассказала, как поддерживает связь с крестницей.

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