Настя Каменских призналась, что набрала лишний вес после смерти отца

Артистка поделилась, что заедала горе.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно напугала фанов отечным лицом, не скрывает, что имеет комплексы.

Ни для кого не секрет, что у Каменских был лишний вес, к которому привели постоянные гастроли, стрессы и неправильное питание, говорится в "ЖВЛ".

И, наконец, Настя взяла волю в кулак — занялась спортом, сбросила нежелательное и создала тело своей мечты. Но недавно в одном из интервью певица призналась, что несмотря на постоянную работу над собой, комплексы относительно собственного тела у нее остались.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

"У меня есть комплексы, как у каждого человека. Я, например, набрала несколько килограммов, потому что после смерти отца, каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда полнеешь, то создаешь себе как крепость. Стараюсь любить себя даже такой какая есть, даже с набранными килограммами", — призналась артистка.

Каменских не скрывает, что до сих пор находится в процессе принятия себя. А стресс, который она пережила после потери отца в начале 2021-го, прекратила заедать только полгода спустя. Певица уверена, все начинается с головы, а красивое тело — это прежде всего работа над своими мыслями.

Напомним, в конце августа Настя Каменских поделилась секретом идеальной фигуры. Артистка постоянно работает на своим телом.

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