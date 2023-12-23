Настя Каменских призналась, что поправилась, и ответила, как относится к своим новым формам

Украинская певица Настя Каменских призналась, что ее вес значительно изменился за последний период и поделился своим ежедневным рационом.

Так, артистка не стала скрывать, что она поправилась за последнее время. Впрочем, знаменитость заверила, что с новым весом она чувствует себя комфортно. И добавила, что это помогло ей окончательно принять себя. Настя признает, что раньше истощала свой организм постоянными диетами, чтобы быть худощавой. Сейчас же певица снова придерживается диеты для здорового сбалансированного питания.

Настя Каменских с Евгением Клопотенко

"На самом деле я поправилась нормально. По этому поводу не волнуюсь. Я очень красиво выгляжу. Наоборот, с таким весом я себя на 100% полюбила. Я была такой сухенькой. Сейчас я поняла, что я себя "насиловала". Потому что был супер режим, пятиразовое питание, сейчас снова перешла к нему, 4-5 раз в день питаюсь, ем мало калорий, но это сбалансированная еда, например, на завтрак – сложные углеводы, перекус – белок от яйца, обед в час, должен обязательно быть в одно и то же время; далее клетчатка, например, курица и немножечко гречки. Последний прием пищи – это белок, рыба, курица или индейка, салат", – рассказала Каменских в программе "Пекельні борошна".

Напомним, певица Настя Каменских недавно отыграла эмоциональный концерт в Молдове. Она собрала самую большую концертную площадку страны.

Читайте также: