Настя Каменских призналась, как помогла военным, которые защищают Бахмут

Также исполнительница рассекретила, какую особенную вещь в скором времени продаст на благотворительном аукционе.

Украинская певица Настя Каменских рассказала, как помогла украинским защитникам, которые защищают страну на Бахмутском направлении.

В Киеве артистка лично встретилась с военными. Каменских вместе с общественной организацией "Сенсорика" передала защитникам крайне необходимый на фронте беспилотник DJI Mavic, а также другие важные вещи, в том числе лекарства, аптечки, спальные мешки, одеяла, продукты питания и прочее.

Настя Каменских помогла военным / Фото: Пресс-служба NK

Кроме того, знаменитость планирует устроить аукцион во время концерта в Чернигове в рамках благотворительного тура "Я – Украина". Настя хочет продать особенную вещь. Певица попросила военных подписать флаг, который она и выставит на аукцион. Средства, которые удастся собрать, Каменских потратит на автомобили для подразделения Национальной гвардии Украины - батальона "АЗОВ".

Именно этот флаг Настя Каменских продаст на аукционе / Фото: Пресс-служба NK

"Я невероятно благодарна нашим защитникам за все то, что они делают для нас! Что каждый день рискуют своими жизнями для того, чтобы у нас всех была возможность жить в свободной стране, быть в безопасности и работать ради нашей победы. И сейчас долг каждого мирного гражданина Украины — помогать военным в меру своих возможностей. Помните, не бывает маленьких донатов, важна каждая гривна. И даже когда просто видите военного на улице улыбнитесь и скажите: "Спасибо", отметила знаменитость.

Настя Каменских помогла военным / Фото: Пресс-служба NK

Напомним, недавно в Насте Каменских прошел благотворительный концерт в Черновцах. Выступление знаменитости было трогательно и эмоционально, что и она сама не смогла сдержать слез и заплакала.

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