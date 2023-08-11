Настя Каменских прогулялась по Одессе в малиновом платье-ночнушке, из-под которого засветила белье

Украинская певица Настя Каменских сообщила, что находится в Одессе. Уже сегодня, 11 августа, артистка отыграет благотворительный концерт в одном из местных клубов.

А накануне исполнительница устроила себе променад по одесским улицам, ресторанам и памятникам архитектуры. Фото с прогулки звезда разместила у себя в Instagram. В свободный от работы день Каменских предпочла легкий и игривый образ.

На улицах Одессы артистку можно было увидеть в платье-ночнушке малинового цвета, из-под которого выглядывало нижнее белье Насти:

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

"Привет, Одесса! Каждый раз, когда здесь оказываюсь, ты ошеломляешь своей красотой и неустанной энергией: от свежего морского бриза на Ланжероне, до лучей солнца, пробивающихся сквозь дома на Дерибасовской. Ты яркая, творческая, увлекательная! Поэтому и концерты тут всегда наполнены особыми моментами", – поделилась эмоциями Каменских.

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменских в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

Также Настя отметила, что ее выступление в городе будет благотворительным, а прибыль от мероприятия организаторы перечислят медицинскому заведению Одессы на протезирование и адресную помощь раненым военным.

Напомним, недавно Настя Каменских съездила к маме в село и поделилась впечатлениями. Также артистка показала снимки, на которых предстает улыбающейся без грамма косметики.

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