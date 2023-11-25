Настя Каменских проигнорировала Потапа как автора своей новой песни: рэпер ответил

Украинская певица Настя Каменских на днях выпустила новый испанскоязычный трек "Tu y Yo" и горячий клип к нему.

Как соавтора этой композиции, артистка указала Марио Касереса, а спродюсирован он был Али Альваресом. Они создали не один хит для зарубежных исполнителей Bad Bunny и Maluma. А вот своего мужа, рэпера и продюсера Потапа, Каменских не упомянула нигде.

Настя Каменских в новом клипе стала рыжей

О том, что он тоже приложил руку к созданию этой песни, Потап рассказал лично у себя в Instagram. Он отметил, что песня была написана несколько лет назад, еще до COVID и полномасштабной войны, на студии в Майами:

"Когда вы не знакомы с языком, простота становится вашим указателем, когда вы пытаетесь написать песню. Ваши мысли лишь скользят по поверхности, поскольку ваши ограниченные знания не позволяют вам копнуть глубже. Так было, когда я начал творческий процесс написания хорошей песни. Все, что я знал по-испански, были простые Hola! и Grasias… Но когда я вошел в студию Али Альвареса в Майами, у меня возникла простая идея песни "Tu y Yo", или "Ты и я". И угадайте, что? Али понравилась эта концепция и невероятно талантливый Марио Касерас поработал над ней", – рассказал о процессе создания Потап.

Потап о треке Каменских Tu y Yo / Фото: instagram.com/realpotap

Почему Настя не указала Потапа как автора этого трека – неизвестно. Кстати, это уже второй раз, когда Каменских проигнорировала мужа. До этого артистка выпустила хит "Зірка в небі" на украинском и испанском языках, идея которого принадлежит Потапу. Впрочем, исполнительница это нигде не указала.

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