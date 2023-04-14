Настя Каменских прокомментировала секс-скандал вокруг Потапа и поставила точку в слухах об их разводе

Украинская певица Настя Каменских впервые прокомментировала обвинения артистки GIP C в адрес продюсера Потапа в сексуальных домогательствах.

В программе "ЖВЛ" звезда отметила, что это пиар на имени ее мужа, строившего карьеру своим талантом и трудом:

"Мы с Лешей такие артисты – мы делали всегда свою карьеру талантом и трудом, своей работой. Кто-то делает это иначе, пытается за счет чужого имени, чужой славы себе сделать пиар. Могу разочаровать этих людей, потому что, к сожалению, перспективы там, результат будет очень маленький, потому что чем-то это надо будет подкреплять. Там нужно будет все равно работать. Там будет маленькая вспышка, что-то немного об этом поговорят и все. Я за то, чтобы работать плодотворно и делать свое имя самостоятельно", — прокомментировала Каменских.

Откровенные признания звезд на MUZWAR: Куда исчез DZIDZIO и что между Потапом и NK

Кроме того, Настя официально раз и навсегда поставила точку в слухах относительно их развода с Потапом. Артистка подчеркнула, что если они и решат с мужем разойтись, то фаны об этом услышат именно от них.

"Мы не разводимся с мужем. Не развелись и не разведемся. Пока точно. Я была всегда откровенной и открытой к своим поклонникам, все видели мои блоги, все видели нашу свадьбу. Всем я делилась. Поэтому, если мы захотим что-то подобное сказать, поверьте, вы узнаете первыми от нас. Мы как такой тандем, стараемся друг друга поддерживать. У нас ничего не изменилось, все как было. Поэтому все хорошо", — сказала Каменских.

Напомним, в конце марта этого года экс-подопечная Потапа GIP C озадачила заявлением, что бывший продюсер склонял ее к интиму. По ее словам, Потап предлагал ей непристойные вещи в обмен на успешную музыкальную карьеру. Более того, артистка утверждала, что не только ее, но и других девушек он сексуально домогался.

Читайте также: