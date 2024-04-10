Настя Каменских променяла Потапа на молодого певца и впервые подтвердила их связь

Артистка снова подогрела интерес к своей личной жизни.

Украинская певица Настя Каменских променяла рэпера Потапа на молодого исполнителя и впервые подтвердила информацию об их связи.

Хоть артистка и не комментирует постоянные сплетни о своем разводе, но сама доливает масло в огонь. Певица выложила достаточно провокационное видео, где она флиртует с молодым сексуальным артистом.

Кадры из клипа Насти Каменских

В кадре певец Ostrovskyi демонстрирует свой торс и татуировку и наливает для исполнительницы бокал молока, а Каменских в ярком платье с глубоким вырезом соблазнительно ему улыбается.

Настя Каменских заинтриговала неожиданным сотрудничеством с молодым исполнителем

В Сети давно ходят слухи о том, что скоро Каменских выпустит новый дуэт с молодым исполнителем Ostrovskyi, который и появился в этом видео. Похоже, это и есть та же коллаборация, которую так активно обсуждали пользователи.

Кстати, артисты неоднократно были замечены вместе за кулисами украинских благотворительных концертов или премий. Что это — дружба, будущее сотрудничество или у Каменских и Потапа не все так хорошо и артистка закрутила роман с молодым певцом? Надеемся, скоро сама исполнительница раскроет все карты.

Кадры из клипа Насти Каменских

Отметим, артисты были замечены во время съемок в Киеве, поэтому, очевидно, над видео работала украинская команда.

Напомним, недавно Настя Каменских поделилась, сколько средств собрала для ВСУ благодаря второй части благотворительного тура "Я – Украина". Кроме того, артистка передала для военных гуманитарную помощь.

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