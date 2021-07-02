Настя Каменских прозрачным обтягивающим платьем с вышивкой подчеркнула роскошную фигуру

Артистка рассказала, как относится к бодипозитиву.

Украинская певица Настя Каменских, которая недавно рассказала, как ей предлагали интим за деньги, снялась в роскошной фотосессии.

Звезда стала украшением глянца Viva, во время съемок в котором примерила образ мексиканки. Фаны увидят знаменитость в невесомом прозрачном платье-русалочке с вышивкой. Наряд артистки идеально подчеркнул ее стройную фигуру.

instagram.com/kamenskux

В интервью изданию Каменских рассказала о своем отношении к бодипозитиву. Настя честно призналась, что некоторое время не принимала свое тело и часто чувствовала давление со стороны общества.

instagram.com/kamenskux

"Я прекрасно понимаю, как девушки себя чувствуют, когда «не вписываются» в параметры других. Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой – плохо. Похудела – тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело – мое дело. Это мое решение, и я стремлюсь к результатам, которые будут нравиться лично мне. У каждого свои параметры и взгляды на идеальную внешность. И важно не подстраиваться под других, а только под себя и свои ощущения. Поэтому тут вопрос уважения чужих границ. Я хотела донести мысль, чтобы девушки не стеснялись себя и не подвергались осуждению окружающих. Но при этом не опускали руки и любили себя в такой форме, в которой им комфортно", – отметила Настя.

Напомним, не так давно Настя Каменских в обтягивающем неоновом платье похвасталась роскошными формами. Артистка поделилась соблазнительным снимком.

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