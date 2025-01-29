Настя Каменских публично обратилась к Потапу и высказалась о его карьере за границей

Артист активно занимается творчеством и даже взял новое сценическое имя Slavic Balagan.

Украинская певица Настя Каменских впервые за длительное время обратилась к мужу, продюсеру и рэперу Потапу, и высказалась о его карьере.

Артист активно занимается творчеством. Потап пытается развивать музыкальную карьеру за границей и даже сменил сценическое имя на Slavic Balagan. К слову, рэпер уже успел выпустить первый довольно провокационный трек Trumpumpum.

Настя Каменских отреагировала на это. В Instagram-stories исполнительница поддержала мужа. Певица отметила, что это действительно яркое начало карьеры Slavic Balagan. Кроме того, исполнительница призвала подписчиков послушать композицию, ведь оставила на нее гиперссылку.

Настя Каменских обратилась к Потапу / Фото: instagram.com/kamenskux

"Поздравляю с ярким началом Slavic Balagan", — обратилась к мужу Настя Каменских.

Напомним, Потап сейчас находится за границей, где развивает карьеру и называет себя "европейским артистом". Недавно редакция сайта ТСН.ua более подробно писала, чем занимается рэпер.

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