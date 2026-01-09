Настя Каменских раскрыла правду о госпитализации и почему ее забрала карета "скорой"

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских после госпитализации вышла на связь.

Так, на днях карета скорой помощи доставила ее в местное медучреждение за рубежом. В течение дня артистка находилась под капельницами, но не теряла оптимизма. Резкое ухудшение состояния у исполнительницы произошло во время ее недельного сознательного голодания. Но, как оказалось, проблема заключалась в другом.

По словам Каменских, причиной госпитализации стал пережитый стресс в прошлом году и сопутствующие недуги. В фотоблоге она не стала вдаваться в подробности, но выразила веру в лучшее. И добавила, что уже прекратила голодать и постепенно начала вводить в рацион здоровую пищу.

«На пятый день без еды я попала в скорую помощь. Я оказалась там не из-за голодовки, а по другой причине. Врач посоветовал мне сойти с дистанции, чтобы иметь силы справиться с нынешним состоянием. Еще в конце прошлого года я очень перенервничала и это привело к паническим атакам, аритмии и другим последствиям, которые я сейчас выясняю. А сегодня это настигло меня. Я не хочу жаловаться. Я знаю, что могу справиться со всем», — написала звезда в очередной раз на русском языке.

