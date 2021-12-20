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Настя Каменских расплакалась на видео и получила порцию хейта от фанатов

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Настя Каменских расплакалась на видео и получила порцию хейта от фанатов

instagram.com/kamenskux

Звезду раскритиковали за ролик.

Певица Настя Каменских, похоже, несколько устала из-за своего плотного графика.

Артистка дала волю эмоциям и расплакалась по дороге по делам. В своем TikTok звезда разместила видео, где сидит в машине без макияжа и с собранными волосами, а по ее лицу катятся слезы.

@nkofficial

Иногда и так бывает...

♬ оригинальный звук — NK

Что случилось, знаменитость не объяснила, только написала следующее: "Иногда и так бывает".

Часть фанатов поддержала кумиршу в комментариях. Впрочем, многие пользователи осудили Настю за "неискреннее" видео.

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