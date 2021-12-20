Настя Каменских расплакалась на видео и получила порцию хейта от фанатов

Звезду раскритиковали за ролик.
Певица Настя Каменских, похоже, несколько устала из-за своего плотного графика.
Артистка дала волю эмоциям и расплакалась по дороге по делам. В своем TikTok звезда разместила видео, где сидит в машине без макияжа и с собранными волосами, а по ее лицу катятся слезы.
@nkofficial
Иногда и так бывает...♬ оригинальный звук — NK
Что случилось, знаменитость не объяснила, только написала следующее: "Иногда и так бывает".
Часть фанатов поддержала кумиршу в комментариях. Впрочем, многие пользователи осудили Настю за "неискреннее" видео.
- Когда давишь слезы, а они не текут
- Те, кто плачут по настоящему, на камеру не плачут
- Что для обычного человека горе, для публичного – хайп
- Ох и актриса
Читайте также: