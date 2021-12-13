Настя Каменских рассекретила, как питается перед Новым годом, чтобы привести себя в форму

Настя Каменских рассекретила, как питается перед Новым годом, чтобы привести себя в форму

Артистка рассказала поклонникам несколько своих секретов.

Певица Настя Каменских поделилась, как готовится к празднованию Нового года.

Так, артистка не только украшает дом, выбирает эффектные наряды, но и приводит в форму свое тело. Знаменитость рассекретила, как питается перед праздниками, чтобы выглядеть безупречно. На странице в Instagram звезда опубликовала несколько главных правил.

"Начну с главного: если вы хотите привести себя в форму, нельзя голодать и урезать рацион сильно и резко. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе – стресс для организма, а от стресса внешний вид точно не улучшается. Если вы ежедневно едите сладкое, не нужно сразу убирать его. Лучше заменить полезные сладости полезными – фруктами. Но и ими можно перебрать по калориям. Поэтому важна мера. Несколько мандарин в день, 1 хурма, горсть винограда (хоть и фрукт, но достаточно калорийный, поэтому осторожно). Во всех фруктах тоже есть сахар, поэтому их лучше есть до 16:00", – поделилась звезда.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Также Каменских отметила, что важно не пропускать приемы пищи, отметив, что правило "не есть после 18:00" работает только если ложиться спать в 21-22:00. Она добавила, что ужин должен быть за 3-4 часа до сна.

Кроме того, Настя посоветовала фанатам реже есть вне дома.

"Я сама обожаю куда-то выбраться, но в заведениях еда чаще калорийнее, жирнее, слаще. Или не стесняйтесь спрашивать технологическую карту блюд, где указана их пищевая ценность", — добавила она.

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

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