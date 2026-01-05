ТСН в социальных сетях

352
1 мин

Настя Каменских рассекретила свой вес и заявила о голодовке

Артистка объяснила, почему в течение недели будет отказываться от еды.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Настя Каменских

Певица Настя Каменских рассекретила свой вес и заявила о голодовке.

Исполнительница постоянно тщательно следит за своей формой. Артистка тренируется и придерживается питания. Не скрывает певица и свой вес. Настя Каменских в Instagram-stories стала на весы и рассекретила, сколько сейчас весит. Вес исполнительницы составляет 65,1 килограмм.

Тем не менее, после новогодних праздников Настя Каменских начала недельное голодание. Исполнительница говорит, что впереди ее ждет немало приключений, а такой опыт поможет очистить голову и тело.

Вес Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Вес Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

"Зачем я иду на семь дней без еды: перезагрузка тела, обновление клеток, меньше воспалений, ясность ума, контакт с внутренним "я", - поделилась артистка.

Кстати, за последние четыре месяца Настя Каменских уже второй раз решается на такой эксперимент. Исполнительница призналась, что впервые ей очень понравилось, поэтому она с нетерпением ожидала, когда сможет повторить.

Напомним, Настя Каменских, которая, кстати, снова вернулась к русскому языку, чем очень сильно возмутила украинцев, похоже, собралась поселиться за границей. Недавно кум певицы подтвердил, что она избавляется от дома под Киевом.

352
