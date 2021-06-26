Настя Каменских рассказала, как играла в казино в Лас-Вегасе

Артистка заявила, что хорошо играет в карты.

Певица Настя Каменских призналась, что она азартная женщина.

Так, нередко, во время гастролей по Америке исполнительница проводила время в казино. В программе "Світське життя" звезда рассказала, что играет взвешенно и контролирует свои деньги.

"Я играла очень много где, это правда и мне это очень нравится. И в Монако, и, конечно, когда мы попадаем в Лас-Вегас, вы можете найти меня где-то в Bellagio. Но я скажу так – я себе выделяю какой-то лимит, я просто классно еще играю в покер. У меня может быть 4-5 часов, Леша меня оставляет или стоит возле меня и смотрит, как я это делаю. Но когда я понимаю, что я выхожу в ноль, я в свой долг не захожу. Вот это мой такой секрет. Я понимаю, что я наигралась, получила удовольствие, достаточно", — поделилась артистка.

Любимая игра NK — покер. Певица отметила, что у нее очень игровая семья. Так, исполнительница вспомнила, как в детстве на кухне ее родители играли в преферанс с коллегами из хора Веревки.

Кроме того, знаменитость рассказала, что дома с друзьями любит играть в кости. Вот только не на деньги, а на раздевание.

"Вы знаете, мы голые сидим дома. Но честно скажу, что просто кайфуем. Конечно, у каждого разная реакция, потому что с Лешей можно так доиграться, что он может перевернуть стол. На гастролях мы однажды играли в мафию. Огромный коллектив, что-то мы ждали свое выступление, и он перевернул стол. Он был так зол, а я говорю: "Леша, это же просто игра". А он говорит: "Я спортсмен", — и это классно, на самом деле", — рассказала Каменских.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво вспомнил, как однажды проиграл все деньги. Больше шоумен не играет в азартные игры.

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