Настя Каменских рассказала, как война повлияла на ее отношения с Потапом и за какие деньги живут супруги

Как известно, за несколько дней до нападения россии на Украину Настя Каменских вместе с Потапом и их мамами выехали в Испанию, где певица должна была писать новый испанскоязычный альбом.

В программе ЖВЛ артистка поделилась, что тогда никто из них даже подумать не мог, что произойдет 24 февраля:

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что у меня после смерти отца, я стараюсь часто вывозить свою маму, она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, почему мы оказались в другом месте", — сказала Настя.

В первые дни войны, несмотря на шок и панику, вспоминает Настя, они с Потапом на расстоянии помогали стране чем могли:

"Леша просто 40 человек сразу эвакуировал из-под Киева на запад Украины, конечно средства, которые мы могли, у меня была лента, что успевала видеть, все отправляла. У меня до сих пор 24 как у нас у всех", — сказала артистка.

Далее певица начала давать благотворительные концерты в разных уголках мира. За это время ее голос успели услышать не только в Европе, но и Латинской Америке. А еще Настя записала несколько песен, посвященных войне в Украине.

Именно пением исполнительница собирает средства для Украины. Уверяет, и она и Потап за границей не сидят на месте:

"Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 миллионов гривен за все это время и мы будем продолжать", – отметила Каменских.

Настя Каменских и Потап / Фото: instagram.com/kamenskux

Настю и Потапа война только сблизила. Они почувствовали, насколько важна поддержка друг друга в такой трудный период:

"Так как ты аккумулируешься. Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, мистер и миссис Смит. Надо собраться и что мы своей семьей, что мы можем сделать, идти и просто рвать", — добавила артистка.

Как призналась Настя, у их семьи, как и у многих украинцев, заработков сейчас нет.

"Мы сейчас ничего не зарабатываем. Единственное, что я стараюсь с музыкантами, когда езжу, у них семьи, дети, побольше их привозить. Такой сложный вопрос, потому что нет ничего. Но все те средства, которые мы накопили за довоенное время, которые были отложены для клипов, для проектов, сейчас живем за эти средства", — поделилась певица.

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

В Украине Каменских успела встретиться с детьми в больнице Охматдет, ездила в Ирпень, чтобы поддержать наших волонтеров, а после этого снова отправилась за границу петь и говорить о войне:

"К сожалению, говорю, потому что я просто хочу лежать дома. Но я продолжаю свой путь, потом домой, приеду, еще раз поцелую и отправлюсь. Буду такими наездами", — сказала Каменских.

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