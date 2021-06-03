Настя Каменских рассказала, в каких отношениях с экс-женой Потапа Ириной Горовой

Также артистка призналась, общается ли с сыном Потапа Андреем.

Украинская певица Настя Каменских, которая показала, как трудно ей дались съемки клипа "Красное вино", рассказала о своих отношениях с экс-семьей Потапа.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале DOROTYE, исполнительница честно призналась, что прекрасно общается с 12-летним сыном своего мужа Андреем от предыдущего брака с Ириной Горовой.

Потап с сыном / instagram.com/realpotap

"Он очень творческий мальчик, очень похож на Лешу. Такой, тоже, сочиняет. У нас в доме есть такая отдельное здание, студия. И мини-кинотеатр. И, конечно, на этом кинотеатре прекрасно можно играть в видеоигры. И там каждые выходные рубятся Леша со своим сыном. У нас прекрасные отношения, мы видимся. Он приезжает к нам в гости постоянно, с ночевкой. Леша очень много уделяет времени, это тоже очень важно. Мой Леша — очень классный пример для подражания как мужчины", — рассказала Настя.

А вот на вопрос, общается ли Каменских с экс-женой Потапа, его бизнес-партнером Ириной Горовой, Настя ответила:

"У нас нет никаких отношений", — коротко сказала Настя.

Ирина Горовая с сыном Андреем и Потапом / instagram.com/gorovaya_irina

Отметим, что Настя Каменских и Потап рассекретили свои отношения в мае два года назад. В этот же день пара сыграла свадьбу. До Насти Потап в течение 14 лет был женат на своем бизнес-партнере Ирине Горовой. Супруги не жили вместе пять лет и в 2014-м официально развелись. У экс-супругов есть общий сын, 12-летний Андрей.

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