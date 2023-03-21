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Настя Каменских растрогала новой проницательной песней, которую посвятила сильному украинскому народу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
197
Время на прочтение
2 мин
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Настя Каменских растрогала новой проницательной песней, которую посвятила сильному украинскому народу

Настя Каменских / Фото: Пресс-служба NK

Артистка представила композицию "Душа", а также яркий клип на нее.

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новинкой. Исполнительница презентовала трек под названием "Душа".

Композиция, которая звезда пела в том числе и речитативом, посвящена сильному и волевому украинскому народу, а именно его душе.

"Издавна наши предки считали, что душа – это зеркало во внутренний мир человека. Это целая Вселенная. Связь с нашим прошлым и настоящим, которая таится в ДНК нашего народа. Это самые могущественные силы природы, которые собирались воедино, чтобы укрепить нашу веру и любовь", — отметила артистка.

Настя Каменских также представила клип на песню "Душа". В новой видеоработе исполнительница показала важные элементы украинской культуры и этноса. В клипе можно увидеть традиционную украинскую одежду, изготовленную на современный лад, красочные бусы и один из главных оберегов – куклу-мотанку, которую певица создала вместе с мастерицей Яной Дерезой.

Настя Каменских / © Пресс-служба NK
Настя Каменских / Фото: Пресс-служба NK

"Важным элементом клипа стал прообраз женщины-берегини, давний оберег узелковая кукла, которую также называют мотанкой. Она вобрала в себя традиции наших предков. Мотанка была сильной защитой душ от всех бед. Всегда приносила в дом мир и надежду в светлое будущее. Поэтому мне важно было принести эту энергию в сердца слушателей, ведь сейчас каждый украинец внутри желает снова возродить мирную жизнь на своей земле и воссоединиться со своими близкими", — пояснила исполнительница.

Напомним, недавно артист MONATIK радовал поклонников новинкой. Певец выпустил мотивационный трек "Сила", которым он начинает новую страницу в творчестве.

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Дата публикации
Просмотры
197
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