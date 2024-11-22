Настя Каменских растрогала встречей с украинскими военными в реабилитационном центре

Украинская певица Настя Каменских поделилась, как поддерживает моральный дух украинских военных.

Так, в перерывах между концертами звезда занимается благотворительностью и ездит в детские дома, приюты для животных и военные госпитали. В частности, недавно перед выступлением в Одессе Настя посетила реабилитационный центр, где украинские военные проходят лечение после ранений.

Защитники встретили артистку радостными аплодисментами. Во время встречи Каменских исполнила песни "Я – Україна", "Тримай" и "Ой, у лузі червона калина". Это позволило украинским бойцам хоть на несколько часов отвлечься от всего и поднять настроение во время реабилитации.

Настя Каменских в реабилитационном центре

"К сожалению, сейчас в Украине не бывает ни дня без тревог и печальных новостей, от которых разрывается сердце. Именно из-за обстрелов мы переносили мой концерт в Одессе. Сейчас любая возможность получить положительные эмоции – бесценна. Общение с военными – это мощный обмен энергией. У них горящие глаза, у них столько силы и жажды к жизни, счастья и веры в лучшее. Даже сложно представить, что еще недавно эти парни проходили настоящий ад. И, конечно, я очень благодарна этим людям за то, что они делают для страны. Если бы не они, мы вообще не могли проводить никакие концерты. Поэтому для меня было очень важно посмотреть каждому в глаза и сказать: "Спасибо". И им должен быть признателен каждый из нас!", – делится впечатлениями певица.

Настя Каменских в реабилитационном центре

Настя Каменских

Напомним, недавно популярная группа "Курган и Агрегат" ошеломила суммой, которую они собрали для ВСУ в рамках своего концертного тура.