Настя Каменских резко ответила, почему у нее нет детей: "Мы не всесильны"

Украинская певица Настя Каменских резко ответила, почему у нее нет детей, в частности, после почти четырех лет брака с продюсером и рэпером Потапом.

По словам Насти, ее возмущают такие вопросы. Исполнительница убеждена, что дети – это личное дело каждой семьи, и обсуждать их рождение имеют право только будущие родители. Также Каменских возмущает, когда ей упрекают, что у нее тот возраст, что пора уже стать мамой.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Что же этот вопрос беременности постоянно задают всем и всегда? Для женщин невероятно важно иметь возможность быть собой, доверять себе, своим ценностям, принципам и взглядам на жизнь. Когда появится ребенок, когда зародится новая жизнь — это личный вопрос каждой семьи, и его должны решать между собой только будущие мама и папа… Отнюдь не родственники, друзья, и те, кто любит раздавать советы типа :"Тебе пора уже, на что ты тратишь свою жизнь?", — рассказала артистка в интервью Viva!

Певица подчеркнула, что родит ребенка тогда, когда посчитает нужным и не будет планировать конкретное время его появления на свет.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мы все разные, у каждого свой путь, свой "тайминг" жизни и важных событий. Случится, когда случится. Мы не всесильны и планировать на конкретное время новую жизнь я не считаю правильным, как минимум даже из уважения к будущему ребенку. Новая душа приходит в этот мир тогда, когда она это почувствует. Ребенок — это новая история в жизни каждой женщины. А для каждой истории есть свое время", — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно в Сети появились сплетни, что Настя Каменских и Потап разводятся. Такие слухи распространились после того, как репера обвинили в харасменте и изменах жене. Впоследствии Потап вышел на связь и ответил, действительно ли это так.

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