Настя Каменских с грустным видом рассказала, чего ей больше не хватает во время войны

Певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новой фотографией.
На своей странице в Instagram Настя Каменских рассказала, как чувствует себя сейчас и чего больше ей не хватает. Свое сообщение певица дополнила фото, на котором появилась с грустным видом лицо в домашнем наряде.
Каменских призналась своим поклонникам, что во время войны ей очень не хватает ощущения безопасности, которое было до этого.
"Больше всего сейчас хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным. Постоянно вспоминаю, как я любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться о уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации и я невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью", — написала исполнительница.
Однако Каменских верит, что в ближайшем будущем все украинцы снова смогут почувствовать себя в безопасности.
"Впереди у нас еще лучшие времена, расцвет нашей страны и каждого лично. Потому что такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы не были никогда", — отметила Настя.
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