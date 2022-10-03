Настя Каменских с грустным видом рассказала, чего ей больше не хватает во время войны

На своей странице в Instagram Настя Каменских рассказала, как чувствует себя сейчас и чего больше ей не хватает. Свое сообщение певица дополнила фото, на котором появилась с грустным видом лицо в домашнем наряде.

Каменских призналась своим поклонникам, что во время войны ей очень не хватает ощущения безопасности, которое было до этого.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

"Больше всего сейчас хочется вернуть то чувство безопасности и комфорта, которое раньше казалось чем-то привычным. Постоянно вспоминаю, как я любила готовить на собственной кухне, наводить порядок в комнатах, заботиться о уюте и комфорте, не думая ни о чем! Это мой вид медитации и я невероятно скучаю по временам, когда это было нашей обыденностью", — написала исполнительница.

Однако Каменских верит, что в ближайшем будущем все украинцы снова смогут почувствовать себя в безопасности.

"Впереди у нас еще лучшие времена, расцвет нашей страны и каждого лично. Потому что такими сильными, закаленными и готовыми к борьбе мы не были никогда", — отметила Настя.

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