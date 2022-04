Настя Каменских с легендарным Black Eyed Peas спела на Latin American Music Awards в поддержку Украины

Артисты исполнили знаменитый трек группы Where is the love.

Украинская певица Настя Каменских вместе с популярными латиноамериканскими артистами выразили поддержку и солидарность Украине во время одной из главных музыкальных премий Latin American Music Awards 2022 в США.

Ежегодную премию открыла всемирно известная группа Black Eyed Peas с песней Where is the love, к которой присоединилась Настя Каменских, а также популярные артисты Ozuna, CNCO, Prince Royce, Sofia Reyes, Farrukko и другие.

Выступление было специально посвящено поддержке украинского народа и героев, которые смело отстаивают свободу и борются с Россией, коварно и жестоко ступившей на земли независимой Украины 24 февраля. Фронтмен группы Will.i.am интегрировал в песню лозунг Pray for Ukraine. Так рэпер выразил свою солидарность и поддержку. В это время масштабный номер сопровождался эмоциональными кадрами сокрушительной войны и пострадавшими мирными жителями в разрушенных городах.

В глазах украинцев в ролике не угасала надежда на победу и мечта о мирной жизни в целостной и независимой стране.

Настя Каменских обратилась к зрителям и участникам с просьбой как можно громче кричать о войне в Украине. Ведь такая агрессия недопустима в 21 веке: "Войне нет места в современном мире. Умоляю вас, не забывайте о моей стране. Говорите о ней, поддерживайте ее как только можете. Потому что у свободы сейчас другое имя. Свобода – это Украина" .

Также во время разговора с ведущим Latin American Music Awards – Хулио Вакейро (Julio Vaqueiro) NK отметила, что каждая нация имеет право на независимость и безопасность.

"Все мы имеем право жить под мирным небом. Мы все имеем право на счастье и свободу. И это то, почему и за что Украина борется сейчас. Это то, о чем мы просим вас. Защитите нас, поддерживая Украину", — добавила со сцены певица.

