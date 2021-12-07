Настя Каменских с мамой и крестной смешно станцевали под индийскую песню

Артистка подняла настроение фанам домашним видео.

Украинская певица Настя Каменских порадовала фанатов новым милым видео со своей семьей.

Звезда поделилась роликом, на котором предстает с мамой Лидией Петровной и своей знаменитой крестной Народной артисткой Аллой Кудлай. Мама и крестная пытаются воспроизвести следом за Настей забавные движения под трек MC Levin Sua Amiga Deu.

И у Лидии Петровны и у Аллы Петровны танец получился почти идеальным. "Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга — и в клуб со мной поедет, и TikTok запишет, и развлечет своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая", — подписала ролик Каменских.

В свою очередь, поклонники Насти не удержались, чтобы не сделать родственникам комплименты: "мама очень красивая", "мамочка супер и крестная не промах. Красавицы", "все три красавицы".

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