Настя Каменских с Потапом в праздничных familylook рассказали, как встретят Новый год

Настя Каменских с Потапом в праздничных familylook рассказали, как встретят Новый год

У супругов уже есть определенные планы.

Украинская певица Настя Каменских в канун Нового года вместе с мужем, продюсером и рэпером Потапом снялась в праздничной фотосессии.

Супруги позировали у себя дома на фоне украшенной елки в familylook – одинаковых голубых свитерах с изображением оленей. К фотосету присоединилась и домашняя любимица Мими.

instagram.com/realpotap

В комментарии сайту ТСН.ua Настя поделилась планами по празднованию Нового года. По словам артистки, ежегодно в новогодние праздники у нее много выступлений и этот год - не исключение.

Однако в плотном графике Каменских всегда находит время для семьи, чтобы вместе провести время, пригласить близких домой и отпраздновать с ними:

"Пригласить их к себе домой, нарядить елку, накрыть стол и повеселиться от души! Я очень люблю проводить время в кругу семьи, но в этом году я научилась ценить такие моменты еще больше. Я очень скучаю по папе, и теперь стараюсь еще чаще говорить самым дорогим своим людям, как сильно я их люблю", – сказала Настя.

instagram.com/realpotap

Также артистка поделилась, что после Нового года планирует с любимым мужем устроить небольшой отпуск.

"Не так важно, где именно мы будем праздновать, намного важнее - с кем. Главное, что я поняла в уходящем году - время, которое вы проводите с близкими, бесценно. Поэтому первым делом после праздников мы устроим с Лешей себе небольшой отпуск - отправимся в нашу любимую страну. Это время для того, чтобы замедлиться, выдохнуть и набраться сил для реализации планов. А их у меня в новом году очень много!" – призналась артистка.

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