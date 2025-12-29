Настя Каменских серьезно оскандалилась из-за русского языка и нарвалась на жесткую критику

Настя Каменских / © Пресс-служба NK

Певица Настя Каменских отказалась от украинского языка и начала публично использовать русский.

Возмутительные изменения произошли в соцсетях артистки. Ранее исполнительница вела их на украинском языке. Но постепенно певица начала переходить на английский и испанский. А на днях же Настя Каменских вообще начала использовать русский, чем очень сильно возмутила пользователей.

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

В частности, певица рассказала о своем праздновании Рождества в Нью-Йорке и опубликовании поздравления с праздниками. Артистка сделала это сначала на английском языке, а затем продублировала перевод на русский. Тем временем от украинского исполнительница, похоже, окончательно отказалась

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Конечно, такой поступок очень сильно возмутил подписчиков Насти Каменских из Украины. Знаменитость жестко раскритиковали за такой выбор языка.

27 декабря бомбили Киев, Настя, неужели ты будешь об этом молчать? Неужели тебе так будет легче? Не верится, что люди так могут делать..

А почему русский язык? Вы же из Украины? Вы явно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению..

Корчила, корчила из себя патриотку и наконец-то показала, кто она на самом деле..

Напомним, недавно блогер родом из Днепропетровской области Артур Бабич возмутил поступком. Он окончательно предал Украину и получил российское гражданство.