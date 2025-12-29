ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
756
Время на прочтение
1 мин

Настя Каменских серьезно оскандалилась из-за русского языка и нарвалась на жесткую критику

Артистка попала в новый скандал.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Настя Каменских

Настя Каменских / © Пресс-служба NK

Певица Настя Каменских отказалась от украинского языка и начала публично использовать русский.

Возмутительные изменения произошли в соцсетях артистки. Ранее исполнительница вела их на украинском языке. Но постепенно певица начала переходить на английский и испанский. А на днях же Настя Каменских вообще начала использовать русский, чем очень сильно возмутила пользователей.

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

В частности, певица рассказала о своем праздновании Рождества в Нью-Йорке и опубликовании поздравления с праздниками. Артистка сделала это сначала на английском языке, а затем продублировала перевод на русский. Тем временем от украинского исполнительница, похоже, окончательно отказалась

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Конечно, такой поступок очень сильно возмутил подписчиков Насти Каменских из Украины. Знаменитость жестко раскритиковали за такой выбор языка.

  • 27 декабря бомбили Киев, Настя, неужели ты будешь об этом молчать? Неужели тебе так будет легче? Не верится, что люди так могут делать..

  • А почему русский язык? Вы же из Украины? Вы явно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению..

  • Корчила, корчила из себя патриотку и наконец-то показала, кто она на самом деле..

Напомним, недавно блогер родом из Днепропетровской области Артур Бабич возмутил поступком. Он окончательно предал Украину и получил российское гражданство.

