Настя Каменских снова выйдет замуж за Потапа: певица заинтриговала своим заявлением

Потап и Настя Каменских / © instagram.com/realpotap

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Певица Настя Каменских заявила о возможной свадьбе с Потапом, возвращении к дуэтам и других неожиданных изменениях, а также неуместно и с юмором упомянула о своём обещании больше не говорить по-русски.

Певица устроила в своём Instagram своеобразный диалог с самой собой. В ролике она сопоставила категоричные заявления из прошлого со своими нынешними планами. Каменских поочерёдно перечисляет вещи, от которых когда-то отказывалась. Однако её «версия из будущего» каждый раз оспаривает эти решения. Одним из самых показательных стало заявление о языке. Но на этом сюрпризы от артистки не закончились.

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«Я больше никогда не буду говорить по-русски», — говорит Каменских.

В ответ её вторая роль без лишних объяснений отвечает: «Будешь».

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Такой же прием певица применила и в отношении личной жизни и творчества. В частности, она упомянула о своем категорическом решении больше не выходить замуж за Потапа.

«Я больше никогда не выйду замуж за Потапа».

Однако Каменских в этом ролике фактически отказывается от своего собственного обещания. Более того, артистка намекнула, что может снова спеть в дуэте, вернуться к песне «Чумачечая весна» и даже раскрыть публике самую большую тайну. Не обошла она вниманием и актерскую карьеру — среди своих «никогда» певица назвала главную роль в сериале.

«Я никогда не сыграю главную роль в сериале».

Напомним, недавно Потап и Настя шокировали заявлением о выступлениях в нетрезвом состоянии в разговоре с россиянином.

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