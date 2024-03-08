Настя Каменских снялась топлесс и показала подарок от Потапа

Украинская певица Настя Каменских взбудоражила воображение поклонников соблазнительным фото.

На странице в Instagram исполнительница разместила кадр, где изображена в белом халате. Артистка приспустила свой наряд так, чтобы был виден бюст. Впрочем, грудь исполнительница прикрыла тюльпанами. И, как призналась звезда, букет подарил ей муж, продюсер Потап.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Под фотографией Каменских поразмыслила, насколько важно быть независимой и не ждать от кого-то поступков:

"Быть собой, любить и ценить себя больше всего. Ломать стереотипы, выходить за рамки и не бояться мечтать и проявлять свои самые сокровенные "Я". Не ждать от кого-то поступков, а иметь достаточно внутренней смелости, чтобы действовать и достигать вершин. Двигаться вперед и не бояться осуждений. Потому что мы у себя такие одни: очень разные, но прекрасные в каждом проявлении. Делайте себе праздник каждый день. Ведь каждый новый день прожитой жизни — это уже лучший повод сказать себе спасибо и улыбнуться своему отражению", — сказала певица.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Отметим, что сейчас Настя Каменских находится в туре по городам Украины с обновленной программой. Когда артистка в автобусе направлялась с концертом в Запорожье, члены ее команды передали ей еще один подарок от мужа Потапа. Возлюбленный Каменских презентовал ей подушку со своим изображением.

Настя Каменских показала подарок от Потапа / Фото: instagram.com/kamenskux

Напомним, что в последнее время в Сети активно обсуждается развод Потапа и Насти Каменских. Однако сами супруги на слухи не реагируют. А недавно Каменских впервые за долгое время запостила видео из кадров с Потапом перед началом полномасштабной войны.

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