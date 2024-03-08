Настя Каменских снялась топлесс и показала подарок от Потапа

Артистка поделилась с поклонниками пикантным фото.
Украинская певица Настя Каменских взбудоражила воображение поклонников соблазнительным фото.
На странице в Instagram исполнительница разместила кадр, где изображена в белом халате. Артистка приспустила свой наряд так, чтобы был виден бюст. Впрочем, грудь исполнительница прикрыла тюльпанами. И, как призналась звезда, букет подарил ей муж, продюсер Потап.
Под фотографией Каменских поразмыслила, насколько важно быть независимой и не ждать от кого-то поступков:
"Быть собой, любить и ценить себя больше всего. Ломать стереотипы, выходить за рамки и не бояться мечтать и проявлять свои самые сокровенные "Я". Не ждать от кого-то поступков, а иметь достаточно внутренней смелости, чтобы действовать и достигать вершин. Двигаться вперед и не бояться осуждений. Потому что мы у себя такие одни: очень разные, но прекрасные в каждом проявлении. Делайте себе праздник каждый день. Ведь каждый новый день прожитой жизни — это уже лучший повод сказать себе спасибо и улыбнуться своему отражению", — сказала певица.
Отметим, что сейчас Настя Каменских находится в туре по городам Украины с обновленной программой. Когда артистка в автобусе направлялась с концертом в Запорожье, члены ее команды передали ей еще один подарок от мужа Потапа. Возлюбленный Каменских презентовал ей подушку со своим изображением.
Напомним, что в последнее время в Сети активно обсуждается развод Потапа и Насти Каменских. Однако сами супруги на слухи не реагируют. А недавно Каменских впервые за долгое время запостила видео из кадров с Потапом перед началом полномасштабной войны.
Читайте также: