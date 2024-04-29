Настя Каменских спела в дуэте с известным артистом и в видео шутливо "полетала" голой на ракете

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой зажигательной песней, которая получила название "Moloko".

Трек артистка записала в дуэте с популярным исполнителем доминиканского происхождения Atomic Otro Way. Релиз песни был намечен еще на 2022 год, однако полномасштабная война в Украине поставила эти планы на паузу. И вот, наконец, Каменских презентует новинку.

Сначала премьера "Moloko" состоялась в эфире американского шоу Premier Impacto, а уже сегодня, 29 апреля, артистка представит песню на легендарном телешоу "Despierta America".

Кадры из нового клипа Насти Каменских / Фото: Пресс-служба NK

Настя Каменских уже успела представить оригинальный клип к композиции, работа над которым проходила в Украине. В частности, в видео исполнительница продемонстрировала свое отличное чувство юмора.

В клипе певица улетала на ракете в космос. Таким образом артистка посмеялась над вирусным мемом о себе "голой на ракете", который стремительно распространился по Сети после одного из интервью артистки. На ракете Каменских прилетает на планету Moloko, которая специально для этого видео была создана режиссером Лизой Рудой. Там зрители погружаются в увлекательный сюрреалистический мир.

"Я всегда стремилась быть разной в своем творчестве, удивлять зрителей и слушателей. Я мечтала создавать музыку, у которой нет границ. И для меня важно дополнять свои песни яркими визуалами, которые отражают настроение и эмоции, изложенные в них. Клип "Moloko" — это путешествие в мир розовых фантазий, где каждый из нас может спрятаться среди мягких туч и ярких героев от всех проблем. Это идеальный мир, где царит сплошной позитив и счастье", — высказалась о своей новой работе певица.

Кадры из нового клипа Насти Каменских / Фото: Пресс-служба NK

В клипе Каменских предстала в четырех образах: женщина-искусительница, женщина-фея, античная женщина во влажном платье и современная Шахерезада. Также неожиданно и креативно появляется в видео Atomic, оживая на упаковке из-под хлопьев. А роль молочника в клипе сыграл молодой украинский певец Ostrovskyi.

Кадры из нового клипа Насти Каменских / Фото: Пресс-служба NK

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