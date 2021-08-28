Настя Каменских спела вместе со своей мамой на дне рождения Юрия Горбунова

Настя Каменских спела вместе со своей мамой на дне рождения Юрия Горбунова

Они выполняли украинские народные песни.

Украинская певица Настя Каменских, в которой недавно появился двойник, очаровала песней, которую она исполнила в дуэте со своей мамой.

Голос Насти удивительно хорош. Однако, и мама исполнительницы Лидия Петровна прекрасно поет. Об этом Каменских поделилась на своей странице в Instagram. Звезда опубликовала видео, на котором она спела вместе со своей мамой на дне рождения Юрия Горбунова.

Лидия Петровна с Настей в вышиванках трогательно исполняли различные украинские народные песни о любви.

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"Обожаю петь с моей Лидочкой", — поделилась Каменских.

Пользователям настолько понравилось пение матери исполнительницы, что они не смогли пройти мимо и не оставить комментарии:

Лидия лучше поет за Настю!

Очень трогательно, когда с мамой поешь

Прекрасный голос у мамы!

Напомним, Настя Каменских делится не только теми фотографиями и видео, на которых она позирует вместе со своей мамой, но и со свекровью. Недавно исполнительница очаровала молодым видом мамы Потапа — Людмилы.

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