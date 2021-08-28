Настя Каменских спела вместе со своей мамой на дне рождения Юрия Горбунова

Они выполняли украинские народные песни.
Украинская певица Настя Каменских, в которой недавно появился двойник, очаровала песней, которую она исполнила в дуэте со своей мамой.
Голос Насти удивительно хорош. Однако, и мама исполнительницы Лидия Петровна прекрасно поет. Об этом Каменских поделилась на своей странице в Instagram. Звезда опубликовала видео, на котором она спела вместе со своей мамой на дне рождения Юрия Горбунова.
Лидия Петровна с Настей в вышиванках трогательно исполняли различные украинские народные песни о любви.
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"Обожаю петь с моей Лидочкой", — поделилась Каменских.
Пользователям настолько понравилось пение матери исполнительницы, что они не смогли пройти мимо и не оставить комментарии:
- Лидия лучше поет за Настю!
- Очень трогательно, когда с мамой поешь
- Прекрасный голос у мамы!
Напомним, Настя Каменских делится не только теми фотографиями и видео, на которых она позирует вместе со своей мамой, но и со свекровью. Недавно исполнительница очаровала молодым видом мамы Потапа — Людмилы.